Bari-Palermo 1-1 | Cheddira | “Avremmo voluto vincere | peccato per il primo tempo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 agosto 2022) Walid, attaccante biancorosso, ha rilasciato diverse dichiarazioni al termine della sfida contro il, pareggiata 1-1 al San Nicola. “Oggi, per regalare una vittoria ai nostri tifosi nel nuovo stadio. Purtroppo non ci siamo riusciti ma l’importante è aver fatto una buona prestazione. Nelpotevamo fare di più, ma in campo ci sono anche gli avversari e bisogna dare merito alper come ha giocato oggi.non aver giocato bene nella prima frazione”. SportFace.