Bando Regione Lazio: scadenze e polemiche (Di venerdì 19 agosto 2022) La Regione Lazio ha pubblicato tre bandi per assumere 600 persone a tempo indeterminato: per l'esattezza si tratta di 584 persone tra 112 e centri per l'impiego. Per candidarsi il timing è fino al 30 settembre. Ma le quasi 600 assunzioni sono diventate oggetto di polemiche politiche. Si chiedono ad esempio i grillini. "Le tempistiche lasciano perplessi – dicono in una nota – , con indizione il 16 agosto e scadenza il 30 settembre". Il riferimento è alla sfida elettorale, che si terrà cinque giorni prima. "Auspichiamo che tutto sia fatto nell'assoluta imparzialità e che quei fatti siano finiti – concludono – . Ci riferiamo a quando la stessa Regione e altri enti coprirono le proprie necessità attingendo da una specifica graduatoria del comune di Allumiere. Graduatoria che includeva numerose personalità gradite al ...

