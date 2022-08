Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 3 KM DI CODA TRA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO CODE DI 1 KM, PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE, ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONENORD DAL CASELLO DINORD SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN DIREZIONEPOSSIBILI DISAGI SULLA A12TARQUINIA PER UN INCENDIO DIVAMPATO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO PRESTARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO a ...