Venezia, surf sul Canal Grande. Il sindaco: “Imbecilli” (Di giovedì 18 agosto 2022) Due giovani turisti stranieri scambiano il Canal Grande di Venezia per una spiaggia della California. Così pensano bene di prodursi in evoluzioni col surf nel bel mezzo del Canale principale della città lagunare, in mezzo a traghetti e vaporetti. Cosa, ovviamente, vietatissima (nonché pericolosa per l’incolumità fisica). I video, girati dagli esterrefatti turisti, diventano subito L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Due giovani turisti stranieri scambiano ildiper una spiaggia della California. Così pensano bene di prodursi in evoluzioni colnel bel mezzo dele principale della città lagunare, in mezzo a traghetti e vaporetti. Cosa, ovviamente, vietatissima (nonché pericolosa per l’incolumità fisica). I video, girati dagli esterrefatti turisti, diventano subito L'articolo proviene da Inews24.it.

repubblica : Venezia, surf elettrico nel Canal Grande: identificati e denunciati i due giovani - fattoquotidiano : Sfrecciavano nelle acque del Canal Grande, a Venezia, in equilibrio su due surf d’acqua con il motore elettrico - cidiavas : RT @fattoquotidiano: Sfrecciavano nelle acque del Canal Grande, a Venezia, in equilibrio su due surf d’acqua con il motore elettrico https:… - infoitinterno : Venezia, surf a motore sul Canal Grande. Il sindaco: «Imbecilli» - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Sfrecciavano nelle acque del Canal Grande, a Venezia, in equilibrio su due surf d’acqua con il motore elettrico https:… -