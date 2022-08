Ucraina: 7 morti dopo attacco a Kharkiv. Guterres a Leopoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime è salito a 7 morti e 13 feriti dopo l'attacco di mercoledì a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Fonti locali ucraine parlano di diverse città ucraine ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime è salito a 7e 13 feritil'di mercoledì a, nell'est dell'. Fonti locali ucraine parlano di diverse città ucraine ...

