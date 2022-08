Spagna: Pp, episodio treno circondato da rogo sia chiarito (Di giovedì 18 agosto 2022) La principale forza politica d'opposizione in Spagna, il Partito Popolare (Pp), sta chiedendo che venga "fatta chiarezza" su in incidente avvenuto martedì nella Comunità Valenciana, quando un treno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) La principale forza politica d'opposizione in, il Partito Popolare (Pp), sta chiedendo che venga "fatta chiarezza" su in incidente avvenuto martedì nella Comunità Valenciana, quando un...

Emanule94671372 : @m_spagna Sono passati 4 anni dalla tragedia del PONTE MORANDI. Il venditore di pentole a capo del #M5S fa un appel… - affittozorro : @Zingara98446058 @Bukaniere @TingoRoda Questo un episodio più che innocente. In Spagna mi capito l’episodio più sch… - m_spagna : RT @Falcoblu4: @venis_77 @DaniloToninelli quando il ministro Toninelli si è insediato al MIT i concessionari autostradali sono andati in fi… - figliadellarai : RT @NicoloC__: No scusate in tutto questo revival di Un medico in famiglia nessuno ha riportato fuori L'ORIGINALE? Tre anni prima di noi in… - NicoloC__ : No scusate in tutto questo revival di Un medico in famiglia nessuno ha riportato fuori L'ORIGINALE? Tre anni prima… -