Sassuolo, Muldur operato al malleolo: ridotta la frattura (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore del Sassuolo, Mert Muldur, in seguito al trauma contusivo riportato contro la Juventus, è stato operato quest’oggi alla clinica Columbus di Milano per ridurre la frattura del malleolo mediale della caviglia destra. L’intervento è perfettamente riuscito e così il calciatore turco ha iniziato le terapie per la riabilitazione, ma il suo ritorno in campo appare per il momento piuttosto lontano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore del, Mert, in seguito al trauma contusivo riportato contro la Juventus, è statoquest’oggi alla clinica Columbus di Milano per ridurre ladelmediale della caviglia destra. L’intervento è perfettamente riuscito e così il calciatore turco ha iniziato le terapie per la riabilitazione, ma il suo ritorno in campo appare per il momento piuttosto lontano. SportFace.

