(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono statii malviventi che lo scorso 20 giugno, nel Napoletano, vennero bloccati dalladi Stato al termine di un inseguimento scattato a Villaricca, dove avevano forzato un posto di blocco, e terminato nella vicina Mugnano. Un episodio che fece notizia anche perché uno dei fuggitivi,la, puntò una pistolagli. Nel tragitto si liberarono di due borselli contenenti munizioni e tre pistole, una delle quali risultata rapinata a una guardia giurata a Volla (Napoli), e un coltello con la lama di 23 centimetri. Il Tribunale di Napoli Nord ha scarcerato ieri, l’ultimo dei tre malviventi: si tratta di I.E., 56enne di Giugliano in Campania (Napoli) con precedenti dicome ...

ANSACampania : Puntarono arma contro Ps durante fuga, tutti scarcerati - anteprima24 : ** Puntarono arma contro agenti della #Polizia durante la fuga: tutti #Scarcerati ** -

anteprima24.it

Il nome in codice della nato per quest'che può contenere al suo interno testate convenzionali ... Le indagini condotte dagli olandesiil dito contro le milizie filo - russe , ma i ...A fine ottobre, sempre del 2016, i Sinesi - Francavillal'altra batteria, Moretti - ... Effettivamente, l'8 settembre 2016, verso le ore 21, vennero esplosi alcuni colpi dida fuoco all'... Puntarono arma contro agenti della polizia durante la fuga: tutti scarcerati Sono stati tutti scarcerati i malviventi che lo scorso 20 giugno, nel Napoletano, vennero bloccati dalla Polizia di Stato al termine di un inseguimento scattato a Villaricca, dove avevano forzato un p ...Sono stati tutti scarcerati i malviventi che lo scorso 20 giugno, nel Napoletano, vennero bloccati dalla Polizia di Stato al termine di un inseguimento scattato a Villaricca, dove avevano forzato un p ...