Nicholas Brendon | lo Xander di Buffy | ricoverato in ospedale | ecco cosa è successo

BadTaste.it TV

, il noto Xander Harris della serie Buffy , è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi cardiaci. La star della nota serie televisiva degli anni '90 sui vampiri, è stato visto ...... Joss Whedon, Charisma Carpenter risponde al regista: "Un ex capo narcisista e tiranno che non ammette le sue colpe" LEGGI: Buffy: anon è mai piaciuto il personaggio di Angel E ... Buffy: a Nicholas Brendon non è mai piaciuto il personaggio di Angel Nicholas Brendon, il noto Xander Harris della serie Buffy, è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi cardiaci. La star della nota serie ...Nicholas Brendon, Xander Harris in Buffy L'ammazzavampiri, è stato ricoverato d'urgenza per problemi cardiaci. Online, le foto della sua ripresa.