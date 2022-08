Nella Lega si sgomita per un seggio | al Nord è battaglia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 agosto 2022) Salvini si candida a Milano e forse anche in Calabria e Puglia. Seggi garantiti a tutto il team di Governo, prevista la conferma di Bossi. Tra i volti noti l'editore Angelucci e il pallavolista Mastrangelo. Contatti per candidare Hoara Borselli, Annalisa Chirico e Maria Giovanna Maglie. I peones a rischio sono in fermento: nell'imbuto a rischiare di più sono gli uomini di Giorgetti