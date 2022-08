Napoli: Spalletti e il Maradona, la crescita passa da qui (Di giovedì 18 agosto 2022) Il salto di qualità per il Napoli di Spalletti sarà migliorare il rendimento al Maradona dopo i molti scivoloni dell’anno passato Kvaratshkeila, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano: i 5 gol di Verona Napoli fanno ben pensare all’esordio casalingo. Eppure, Napoli-Monza può rappresentare un ostacolo difficile. E non solo per la squadra di Galliani e Stroppa, che pure ha steccato all’esordio ma che ha un parco tecnico di buon livello, almeno sulla carta. A preoccupare Spalletti c’è il ricordo dell’anno scorso, quando il suo Napoli ha buttato via la possibilità di sognare in grande proprio al Maradona. Una media punti che non ha raggiunto i 2, fermandosi a 1,89. Sono state 5 le sconfitte, un buco nero che non hanno avuto non solo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il salto di qualità per ildisarà migliorare il rendimento aldopo i molti scivoloni dell’annoto Kvaratshkeila, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano: i 5 gol di Veronafanno ben pensare all’esordio casalingo. Eppure,-Monza può rappresentare un ostacolo difficile. E non solo per la squadra di Galliani e Stroppa, che pure ha steccato all’esordio ma che ha un parco tecnico di buon livello, almeno sulla carta. A preoccuparec’è il ricordo dell’anno scorso, quando il suoha buttato via la possibilità di sognare in grande proprio al. Una media punti che non ha raggiunto i 2, fermandosi a 1,89. Sono state 5 le sconfitte, un buco nero che non hanno avuto non solo ...

