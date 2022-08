Meteo, maltempo al Centro-Nord: 36 ore di nubifragi. Due morti in Toscana. Al Sud caldo africano fino a 43 gradi (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli esperti del sito iLMeteo.it: «Raramente si sono vissuti in Italia momenti così estremi». Si contano già gravi danni e feriti in Toscana e Liguria, dove è stata interrotta la ferrovia, Emilia e Lombardia. Il fronte si sposta verso Nordest Leggi su corriere (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli esperti del sito iL.it: «Raramente si sono vissuti in Italia momenti così estremi». Si contano già gravi danni e feriti ine Liguria, dove è stata interrotta la ferrovia, Emilia e Lombardia. Il fronte si sposta versoest

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - Agenzia_Ansa : Il maltempo colpisce Capri, turisti in fuga dalla dalla celebre piazzetta. Al largo dell'isola si è formata anche… - Barbara22Mar : Non ditemi che questo è normale. E che non c'entrano i cambiamenti climatici. Nella foto auto travolta da un tett… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… -