Masters 1000 Cincinnati 2022: rientro amaro per Nadal, eliminato da Coric. Avanza Korda (Di giovedì 18 agosto 2022) Non un bel rientro in campo per Rafael Nadal dopo un'assenza di sei settimane dall'infortunio di Wimbledon. Il fuoriclasse spagnolo è stato eliminato all'esordio nel Masters 1000 di Cincinnati dal croato Borna Coric, numero 152 del mondo, con lo score di 7-6(9) 4-6 6-3 dopo due ore e 51 minuti di gioco. A pesare i due set point mancati da Nadal nel corso del tie-break del primo set, dopo una partenza aggressiva dell'iberico, che si riprende nel secondo parziale approfittando di un break conquistato nel settimo game. Ma nell'ultimo set è Coric ad avere la meglio strappando la battuta all'avversario nel sesti game e portandosi a casa il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà Bautista-Agut. Vittoria in rimonta per Sebastian ...

