Malmo vs Sivasspor – pronostico e possibili formazioni

(Di giovedì 18 agosto 2022)si affrontano giovedì 18 agosto all’Eleda Stadion nel primo dei due turni di qualificazione ai playoff di Europa League. I padroni di casa arrivano alla partita senza aver vinto le prime tre partite della campagna 2022-23 e cercheranno di porre fine a questo periodo di magra e di mettere un piede nelle fasi a gironi della competizione europea. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlè tornato a vincere nell’Allsvenskan svedese, spazzando via il Sundsvall per 3-1 quando le squadre si sono incontrate all’Eleda Stadion domenica scorsa. Una doppietta di Isaac Kiese Thelin nel primo tempo e il gol di Veljko ...

sportli26181512 : #Ludogorets-#Zalgiris e #Malmo-#Sivasspor, un doppio #pronostico: L'analisi di due match dei playoff di… - infobetting : Malmo-Sivasspor (playoff Europa League, 18 agosto ore 19): formazioni, quote, pronostici -

Europa League: probabili vincenti Ferencvaros (in Ferencvaros - Shamrock Rovers, ore 18:30) Olympiacos o pareggio (in Apollon Limassol - Olympiacos, ore 19:00)(in, ore 19:00) ...Ecco gli accoppiamenti:Dnipro - 1 - AEK Larnaca Gent - Omonia Austria Vienna - Fenerbahce Zurigo - Hearts HJK - SilkeborgFerencvaros - Shamrock Rovers Apollon Limassol - ...L'analisi di due match dei playoff di Europa League con i bulgari che affrontano i giustizieri degli svedesi nei preliminari di Champions ...Spareggi di Europa League, ecco l'analisi delle partite di due “deluse”, Malmoe e Ludogorets. Già, perchè le due squadre avevano come obiettivo l’approdo ai playoff di Champions ma l’avventura dei bul ...