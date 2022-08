LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Barontini in semifinale negli 800, fuori a sorpresa Tecuceanu. Bene Gerevini nel lungo dell’eptathlon (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 10:44 Il programma della pista continua con le batterie degli 800 metri femminili. Subito al via Elena Bellò, che sfida Horvat (SLO), Guliyev (TUR), Hoffmann (SUI), Pinacchio (ESP), Czapla (POL), Krol (UKR), e Kolberg (GER). semifinale per le prime tre di ogni heat e per i quattro migliori tempi di ripescaggio. 10:39 In corso in questi minuti soltanto il gruppo B delle qualificazioni del lancio del giavellotto femminile, con diverse atlete vicine alla quota 61 metri che regala la finale DIRETTA. 10:37 Tutti gli atleti ripescati negli 800 metri maschili provengono dalla prima batteria, quella che ha visto protagonista ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI10:44 Il programma della pista continua con le batterie degli 800 metri femminili. Subito al via Elena Bellò, che sfida Horvat (SLO), Guliyev (TUR), Hoffmann (SUI), Pinacchio (ESP), Czapla (POL), Krol (UKR), e Kolberg (GER).per le prime tre di ogni heat e per i quattro migliori tempi di ripescaggio. 10:39 In corso in questi minuti soltanto il gruppo B delle qualificazioni del lancio del giavellotto femminile, con diverse atlete vicine alla quota 61 metri che regala la finale. 10:37 Tutti gli atleti ripescati800 metri maschili provengono dalla prima batteria, quella che ha visto protagonista ...

