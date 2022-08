Le interviste spoiler? del settimanale Chi sul cast del Grande Fratello Vip

(Di giovedì 18 agosto 2022) Potrebbe esserci una correlazione fra ilChi e la settima edizione delVip. L’anello di congiunzione, ovviamente, risponde al nome di Alfonso Signorini. Lui, oltre a essere il direttore delscandalistico, è anche autore del reality (oltre che conduttore). Un duplice ruolo che gli garantirebbe decisione sui contenuti che usciranno in edicola e voce in capitolo sui vipponi da scritturare per la Casa. E non è certo un caso se il primo concorrente ufficiale della settima edizione delVip, ovvero Giovanni Ciacci, è stato rivelato dalChi. Lo stessoche nel corso degli ultimi due mesi (ovvero luglio e agosto) ha intervistato celebrità che poi ci ritroveremo nella Casa più spiata ...

sharu_akashi : @Michael83067979 Ah ora capisco,non fidarsi troppo di ciò che dicono • • • ??MANGA SPOILER: • • • Vabbé ma riguardo… - wireditalia : La recensione senza spoiler: abbiamo visto il primo episodio dell'attesissimo prequel di Game of Thrones, dal 22 ag… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Spoiler: si parla tanto (e bene) di Sandro #Tonali ????? - RadioRossonera : Spoiler: si parla tanto (e bene) di Sandro #Tonali ????? -

imusicfun.it

Il ritorno è fissato per lunedì 12 settembre ed in questi giorni i vari attori protagonisti hanno rilasciato moltissimein cui forniscono anticipazioni e. È il caso anche di ...... le ha fornite in questi giorni l'attrice in molteanticipando che con Adelaide di Sant'... Il paradiso delle signore,puntate di settembre: Adelaide disposta a tutto per riprendersi ... Maneskin, in rete spunta qualche spoiler sul nuovo album Il paradiso delle signore, puntate di settembre: Vanessa Gravina lancia un'inaspettata anticipazione A partire da lunedì 12 settembre a partire dalle ...Loki vede la partecipazione, nel cast, di Owen Wilson, che ha rivelato di essere stato redarguito più volte dalla Marvel per gli spoiler.