Juve, Kostic scalpita per una maglia da titolare (Di giovedì 18 agosto 2022) Juve, Kostic al lavoro per partire titolare nella prossima partita dei bianconeri contro la Sampdoria: l’esterno scalpita Il neo acquisto della Juve, Kostic è pronto a prendersi una maglia da titolare contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, l’esterno scalpita per debuttare dal primo minuto, dopo essere entrato dalla panchina contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)al lavoro per partirenella prossima partita dei bianconeri contro la Sampdoria: l’esternoIl neo acquisto dellaè pronto a prendersi unadacontro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, l’esternoper debuttare dal primo minuto, dopo essere entrato dalla panchina contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Juventus: #Kostic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Kostic has arrived at J Medical to undergo… - romeoagresti : È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht… - romeoagresti : Le cifre dell’operazione che ha portato #Kostic alla #Juve: 12 milioni pagabili in tre esercizi oltre oneri accesso… - CalcioNews24 : Juve, Kostic scalpita per una maglia da titolare - McVirga86 : Juve: kostic, di maria, bremer, pogba e depay. Milan: origi e CDK Roma: Dybala, Gini, Matic, Napoli: raspa, simeone… -