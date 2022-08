Inter, nuova partnership in Asia con HTH (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Inter ha annunciato nella giornata di oggi di aver siglato una nuova partnership commerciale. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con HTH – operante nel settore delle scommesse e dell’entertainment sportivo –, che diventa nuovo Official Regional Partner dell’Inter in Asia. «In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ha annunciato nella giornata di oggi di aver siglato unacommerciale. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con HTH – operante nel settore delle scommesse e dell’entertainment sportivo –, che diventa nuovo Official Regional Partner dell’in. «In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in, HTH è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

