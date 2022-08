Gf Vip 7: Ecco I Tre Vipponi Over 60! (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca pochissimo all’inizio della settima edizione del Gf Vip 7. Grande curiosità in merito al cast dei concorrenti che dovrebbe comprendere anche tre Vipponi ultrasessantenni. Insomma, Signorini e i suoi autori puntano molto anche su concorrenti un po’ più maturi, proprio come accaduto lo scorso anno con Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Ecco tutti gli aggiornamenti! Tre ultrasessantenni al Gf Vip 7: Ecco chi sono Manca poco al debutto della nuova edizione del Gf Vip. In queste ultime settimane non si parla d’altro che dei nuovi concorrenti che vedremo da settembre nella Casa di Cinecittà. Sino ad ora l’unico nome confermato è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto sono tutte indiscrezioni e supposizioni. Sembra che il buon Alfonso Signorini voglia mantenere una sorta di alone di mistero intorno al cast, anche se continua a postare ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca pochissimo all’inizio della settima edizione del Gf Vip 7. Grande curiosità in merito al cast dei concorrenti che dovrebbe comprendere anche treultrasessantenni. Insomma, Signorini e i suoi autori puntano molto anche su concorrenti un po’ più maturi, proprio come accaduto lo scorso anno con Katia Ricciarelli e Giucas Casella.tutti gli aggiornamenti! Tre ultrasessantenni al Gf Vip 7:chi sono Manca poco al debutto della nuova edizione del Gf Vip. In queste ultime settimane non si parla d’altro che dei nuovi concorrenti che vedremo da settembre nella Casa di Cinecittà. Sino ad ora l’unico nome confermato è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto sono tutte indiscrezioni e supposizioni. Sembra che il buon Alfonso Signorini voglia mantenere una sorta di alone di mistero intorno al cast, anche se continua a postare ...

