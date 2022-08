Fiorentina: prende quota l'opzione Kokcu (Di giovedì 18 agosto 2022) La Fiorentina continua a sondare il mercato alla ricerca di una mezzala offensiva e l'ultimo nome, confermato anche da Vincenzo Italiano... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Lacontinua a sondare il mercato alla ricerca di una mezzala offensiva e l'ultimo nome, confermato anche da Vincenzo Italiano...

DAZN_IT : #Jovic si prende subito la #Fiorentina ?? Gol al debutto per i viola ? e per i fantallenatori ?? #SerieATIM #DAZN - Viola_Nation : RT @StynesTrevor: Per chi non prende sul serio il Twente, chi di voi conosceva il Groningen? Abbiamo vinto con loro solo ai rigori per acce… - StynesTrevor : Per chi non prende sul serio il Twente, chi di voi conosceva il Groningen? Abbiamo vinto con loro solo ai rigori pe… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Il #Verona prende il giovane difensore classe 2007 Salvatore #Torma dalla #Fiorentina. #calciomercato @violanews - GiuseppeStef96 : @MrOnadde Prende il pelato della Fiorentina -

Fiorentina: prende quota l'opzione Kokcu Commenta per primo La Fiorentina continua a sondare il mercato alla ricerca di una mezzala offensiva e l'ultimo nome, confermato anche da Vincenzo Italiano è quello di Orkun Kokcu , centrocampista turco ma di passaporto ...