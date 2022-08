Fianco a fianco con Messi… al semaforo: le immagini virali (VIDEO) (Di giovedì 18 agosto 2022) Guidare, fermarsi al semaforo e rendersi conto di avere accanto Lionel Messi: le immagini dell'incontro sono già virali! Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 agosto 2022) Guidare, fermarsi ale rendersi conto di avere accanto Lionel Messi: ledell'incontro sono già

juventusfc : Ancora al nostro fianco. @bitgetglobal si conferma lo sleeve partner ufficiale dei bianconeri ?? - matteosalvinimi : Siamo orgogliosi di accogliere Mario in squadra. Insieme al Presidente Barbuto e al ministro Erika Stefani abbiamo… - EleonoraEvi : Ma perchè?! Fermatevi! abbattere i maiali sani alla #SfattoriadegliUltimi è una decisione crudele e assurda. Mi s… - gbrauzzi : RT @comitato_daje: Non decidere per paura di perdere il consenso significa prestare il fianco a continue emergenze e all’illegalità. Inter… - G_A_V_76 : RT @laltrodiego: Al Tg5 mentre Calenda sfancula Berlusconi con toni di disprezzo ... al suo fianco ... -