Elezioni politiche 2022, Letta recupera i big esclusi: «Saremo il primo partito» (Di giovedì 18 agosto 2022) La quiete dopo la tempesta. Enrico Letta si lascia alle spalle le polemiche sulle liste. E inizia a sciogliere i nodi più intricati usciti dalla direzione fiume di lunedì sera, quando...

Elezioni 2022, scontro Pd - Lega sul Covid Il Covid irrompe nella campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 in Italia del 25 settembre e scatena lo scontro tra Pd e Lega. Ad accendere la miccia l'annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti, pesantemente ... Elezioni,De Raho "Io candidato perchè nessun partito parla più di mafie" ... Diego Cafero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia da anni in prima linea contro il clan dei Casalesi e nella lotta all'Ndrangheta e oggi candidato alle elezioni Politiche con l'M5S. 'Anzi, ... la Repubblica Promesse elettorali poco credibili Fra l’altro riusciva anche a ridurre l’ammontare del debito pubblico. Ora invece si assiste a proclami degni del miglior Cetto La Qualunque, il politico nato dalla fantasia di Antonio Albanese. In ... Verso le elezioni: a sinistra di centrosinistra e Pd nasce Unione Popolare Tra i candidati cuneesi in lizza per Camera e Senato Nello Fierro e Lorenza Ameglio (Beni Comuni), Fabio Panero (già segretario regionale di Rifondazione Comunista) e il pastore ex ferroviere Michele ... Il Covid irrompe nella campagna elettorale per le2022 in Italia del 25 settembre e scatena lo scontro tra Pd e Lega. Ad accendere la miccia l'annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti, pesantemente ...... Diego Cafero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia da anni in prima linea contro il clan dei Casalesi e nella lotta all'Ndrangheta e oggi candidato allecon l'M5S. 'Anzi, ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Berlusconi a Monza, Cucchi a Firenze Fra l’altro riusciva anche a ridurre l’ammontare del debito pubblico. Ora invece si assiste a proclami degni del miglior Cetto La Qualunque, il politico nato dalla fantasia di Antonio Albanese. In ...Tra i candidati cuneesi in lizza per Camera e Senato Nello Fierro e Lorenza Ameglio (Beni Comuni), Fabio Panero (già segretario regionale di Rifondazione Comunista) e il pastore ex ferroviere Michele ...