Covid | Oms | variante Centaurus più contagiosa e cattiva delle altre

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – BA.2.75, la nuovaindiana nota anche come, sarebbe piùe più ‘Omicron. “Studi preliminari di laboratorio indicano un vantaggio di crescita relativo di BA.2.75 rispetto a BA.2 e BA.5.2. Inoltre, vi è un’indicazione di maggiore fusogenicità, replicazione più efficiente nelle cellule polmonari e maggiore patogenicità in un modello animale di criceto rispetto a BA.2”. Lo evidenzia l’Organizzazione mondiale della sanità, in un focus sulle varianti nell’aggiornamento epidemiologico settimanale, precisando che “sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati preliminari”. Questa sottoOmicron, segnalata a partire da maggio 2022 e al momento sotto monitoraggio, presenta nove mutazioni ...

