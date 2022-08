CdS – “Rabiot, niente United. La Juve propone McKennie: secco no” (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 00:44:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: MANCHESTER (Regno Unito) – “Date le difficoltà riscontrate dalla dirigenza del Manchester United nella trattativa con la mamma-procuratrice di Adrien Rabiot, la Juventus avrebbe proposto ai Red Devils Weston McKennie, ricevendo un secco no“. È quanto afferma The Telegraph, sulle cui colonne si legge come i bianconeri avrebbero offerto ai vertici dello storico club inglese il cartellino del centrocampista statunitense in sostituzione di quello dell’ex Psg. “Juve, Mc Kennie non interessa allo United” La trattativa tra lo United ed il francese, infatti, dopo che le due società avevano raggiunto un accordo sulla base di circa 20 milioni di euro, si sarebbe ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 00:44:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: MANCHESTER (Regno Unito) – “Date le difficoltà riscontrate dalla dirigenza del Manchesternella trattativa con la mamma-procuratrice di Adrien, lantus avrebbe proposto ai Red Devils Weston, ricevendo unno“. È quanto afferma The Telegraph, sulle cui colonne si legge come i bianconeri avrebbero offerto ai vertici dello storico club inglese il cartellino del centrocampista statunitense in sostituzione di quello dell’ex Psg. “, Mc Kennie non interessa allo” La trattativa tra loed il francese, infatti, dopo che le due società avevano raggiunto un accordo sulla base di circa 20 milioni di euro, si sarebbe ...

CdS | Lotito, promessa a Sarri: ultimo regalo a sinistra LazioPress.it Dall'Inghilterra - Niente Rabiot, proposto McKennie ma lo United ha detto subito no Spalletti sorride per Kim e Lobotka, grande prova di Zielinski e Osimhen si sblocca subito. De Laurentiis studia i prossimi acquisti... Saltato Adrien Rabiot, il Manchester United è andato all-in su C ... @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Sarri chiede un terzino sinistro a Lotito. Lotito chiede altre vittorie a Sarri. Il Presidente e l'allenatore della Lazio con ...