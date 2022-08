Calcio | Cremonese; Buonaiuto | pronti a giocarcela a Roma

Corriere : Chi è Radu, il portiere della Cremonese: la sorella morta a 14 anni, la fidanzata, le papere... - Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Buonaiuto: 'Siamo pronti ad affrontare la Roma' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Buonaiuto: 'Siamo pronti ad affrontare la Roma' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Buonaiuto: 'Siamo pronti ad affrontare la Roma' -

Cristian Buonaiuto dopo tanta gavetta è arrivato alla massima serie con lae ancora non nasconde la sua emozione per il debutto, pur se terminato con una sconfitta nell'overtime. Dopo il ko ...... Atalanta - Milan su ZONA DAZN " [Maresca] Ore 20.45: Bologna - Verona su Sky Sport, Sky Sport 251 " [Marcenaro] Lunedì 22 agosto Ore 18.30: Roma -su ZONA DAZN " [Massimi] Ore ...'E' stato bellissimo fare l'esordio in serie A a 29 anni con la Fiorentina, sarebbe stato ancora più bello fare gol ma quella palla su corner pare non abbia superato la linea. Ci ha pensato Bianchetti ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...