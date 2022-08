Bonus Auto 2022: agevolazioni fiscali per invalidi (Di giovedì 18 agosto 2022) Buone notizie per le persone con disabilità perché anche quest’anno potranno usufruire del Bonus Auto, con Iva agevolata al 4%. Un’agevolazione alla quale gli aventi diritti possono accedere grazie al possesso della patente di guida speciale e all’atto notorio, grazie al quale è possibile constatare che non risulta aver acquistato alcun veicolo negli ultimi 4 anni applicando l’iva al 4%. Quando si ha diritto al Bonus Auto per disabili Le persone con disabilità possono usufruire del Bonus Auto nel caso di acquisto Auto: . con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; . con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se alimentate con motore diesel o ibride; . con potenza non eccedente i 150 kW se in possesso di motore elettrico. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Buone notizie per le persone con disabilità perché anche quest’anno potranno usufruire del, con Iva agevolata al 4%. Un’agevolazione alla quale gli aventi diritti possono accedere grazie al possesso della patente di guida speciale e all’atto notorio, grazie al quale è possibile constatare che non risulta aver acquistato alcun veicolo negli ultimi 4 anni applicando l’iva al 4%. Quando si ha diritto alper disabili Le persone con disabilità possono usufruire delnel caso di acquisto: . con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; . con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se alimentate con motore diesel o ibride; . con potenza non eccedente i 150 kW se in possesso di motore elettrico. Leggi ...

CorriereCitta : Bonus Auto 2022: agevolazioni fiscali per invalidi - TrendOnline : Debuttano 3 nuovi #BONUS #auto per risparmiare fino a 7.500 #euro sull’acquisto di una nuova vettura, sulla… - ApportunityIt : Bonus auto invalidi 2022: tutte le agevolazioni fiscali - i-dome - RobertoBerretta : RT @maurorizzi_mr: Letta ha tagliato i parlamentari riformisti a favore dei dinosauri della ditta. Il PD non è più (da tempo) un partito ma… - ItaliaOggi : Bonus del 25% anche a chi auto-produce energia -