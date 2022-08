Audi Sphere Concept | in auto come a casa ma anche meglio

e sostenibilità: gli interni della concept urbansphereLe tre concept presentate nei mesi scorsi (skysphere, grandsphere e urbansphere) rinunciano, come e - tron GT, all'uso di pelle ...Sotto il sole di Pebble Beach le tre conceptsi mostrano al pubblico per la prima volta una al fianco dell'altra. Per la verità, il terzetto al completo (composto da Skysphere, Grandsphere e Urbansphere) si era già visto in uno spot ...Le tre concept che presentiamo in questo video sono il frutto di un lavoro sul design che parte da due concetti di base: motori elettrici e guida autonoma. Due elementi che scompigliano del tutto le r ...A tu per tu con i tre prototipi che illustrano il domani del marchio di Ingolstadt. Tra fantascienza e realtà, scopriamo i possibili risvolti su strategie e nuovi modelli ...