Atletica, Europei Monaco 2022: inizio finali giovedì 18 agosto slitta a causa della pioggia (Di giovedì 18 agosto 2022) Caos agli Europei 2022 di Atletica in corso a Monaco. A pochi minuti dall’inizio della sessione serale di giovedì 18 agosto, gli organizzatori hanno dovuto annunciare lo slittamento delle finali e semifinali in programma a causa della pioggia. Un forte acquazzone si sta infatti abbattendo sull’impianto bavarese, tanto che anche i tifosi sugli spalti hanno abbandonato la propria seduta per cercare riparo. Al momento non è stato comunicato un orario per far proseguire il programma. Tanti gli azzurri previsti in gara, a partire da Gianmarco Tamberi con la finale di salto in alto, ma anche Larissa Iapichino nel salto in lungo, oltre a Tortu e tanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Caos aglidiin corso a. A pochi minuti dall’sessione serale di18, gli organizzatori hanno dovuto annunciare lomento dellee semiin programma a. Un forte acquazzone si sta infatti abbattendo sull’impianto bavarese, tanto che anche i tifosi sugli spalti hanno abbandonato la propria seduta per cercare riparo. Al momento non è stato comunicato un orario per far proseguire il programma. Tanti gli azzurri previsti in gara, a partire da Gianmarco Tamberi con la finale di salto in alto, ma anche Larissa Iapichino nel salto in lungo, oltre a Tortu e tanti ...

