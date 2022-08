Amici 20, Martina Miliddi avvistata con la zia al concerto di Aka7even, gli strani movimenti social e la reazione di Raffaele Renda (Di giovedì 18 agosto 2022) Martina Miliddi è stata avvistata al concerto non proprio di uno sconosciuto, bensì di una sua vecchia conoscenza: Aka7even. Ma andiamo per gradi. Martina e Luca Marzano (in arte Aka7even) si sono conosciuti all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi dove hanno iniziato una relazione sotto gli occhi di tutti. Relazione però che ha avuto alti e bassi. Proprio la ballerina infatti, durante il percorso, aveva manifestato un particolare interesse nei confronti di Raffaele Renda. E, una volta terminata l’esperienza all’interno della scuola, la relazione tra Martina e Luca non è mai decollata, anzi è del tutto terminata. A distanza di qualche mese Martina e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022)è stataalnon proprio di uno sconosciuto, bensì di una sua vecchia conoscenza:. Ma andiamo per gradi.e Luca Marzano (in arte) si sono conosciuti all’interno del talent showdi Maria De Filippi dove hanno iniziato una relazione sotto gli occhi di tutti. Relazione però che ha avuto alti e bassi. Proprio la ballerina infatti, durante il percorso, aveva manifestato un particolare interesse nei confronti di. E, una volta terminata l’esperienza all’interno della scuola, la relazione trae Luca non è mai decollata, anzi è del tutto terminata. A distanza di qualche mesee ...

