America’s Cup 2024, Luna Rossa ha scelto la base a Barcellona: sarà il Moll de Levant. Le sedi di tutte le partecipanti (Di giovedì 18 agosto 2022) Luna Rossa ha selezionato la propria base a Barcellona, dove andrà in scena la America’s Cup 2024. Il sodalizio italiano, che lo scorso anno mise paura a Team New Zealand durante il Match Race per la conquista della Vecchia Brocca, ha avuto soltanto il quarto diritto di prelazione. La scelta è ricaduta sul Moll de Levant, vicino all’Hotel W. La base di Luna Rossa sarà così quella più vicina all’area Hospitality e al lungomare dove seguire le regate. La sede sarà raggiungibile girando a destra dall’ingresso del Port Vell, attraversando le spiagge della Barceloneta e seguendo il lungomare fino all’attuale Nautice Center. La compagine guidata dallo skipper Max Sirena ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)ha selezionato la propria, dove andrà in scena laCup. Il sodalizio italiano, che lo scorso anno mise paura a Team New Zealand durante il Match Race per la conquista della Vecchia Brocca, ha avuto soltanto il quarto diritto di prelazione. La scelta è ricaduta sulde, vicino all’Hotel W. Ladicosì quella più vicina all’area Hospitality e al lungomare dove seguire le regate. La sederaggiungibile girando a destra dall’ingresso del Port Vell, attraversando le spiagge della Barceloneta e seguendo il lungomare fino all’attuale Nautice Center. La compagine guidata dallo skipper Max Sirena ...

AmericasCupFans : Altair to Provide Tech for Luna Rossa Prada Pirelli in America's Cup - SportTechie - farevelanet : America’s Cup: ecco dove sarà la base di Luna Rossa a Barcellona - FulvioVigilante : Si rinnova il lavoro congiunto tra Luna Rossa e Altair CFD e FSI alle basi per la prossima #AmericasCup… - Kataklinsmann : Non vedremo l’America’s Cup, stasera. - mwaliasmw : @fillycarre @dominos Anch'io quando ho voluto gareggiare nella America's Cup col mio pedalò ho subito il boicottagg… -