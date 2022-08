Un operaio è caduto in mare a Sarroch ed è annegato (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Incidente sul lavoro, intorno alle 9.30, nella raffineria Saras, a Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari. Un ponteggista di un'impresa d'appalto, secondo quanto riferisce una nota della Saras, mentre svolgeva attività ordinarie presso il pontile, è caduto in mare. I soccorsi subito intervenuti sul luogo hanno recuperato l'operaio ormai privo di vita. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Incidente sul lavoro, intorno alle 9.30, nella raffineria Saras, a, nella Città metropolitana di Cagliari. Un ponteggista di un'impresa d'appalto, secondo quanto riferisce una nota della Saras, mentre svolgeva attività ordinarie presso il pontile, èin. I soccorsi subito intervenuti sul luogo hanno recuperato l'ormai privo di vita. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell'ac

