Ultime Notizie – Kabul | esplosione in moschea | decine di morti

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ancora un sanguinoso attentato adi persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise edi altre ferite in un’in unadurante le preghiere della sera in unadella capitale afghana. L’è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam dellaMawlawi Amir Mohammadi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - VesuvioLive : Bolletta da un milione per un imprenditore campano: “Era meglio andare al mare” -

Il Sole 24 ORE

Secondo lesulla sua salute, lo scrittore rischia di perdere un occhio . Dopo il trasporto via elicottero in ospedale, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e ora è ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: leInchiesta su Giorgia Meloni: 1. Le origini I programmi elettorali Centrodestra - Pd - M5s Rosatellum Legge elettorale, una spiegazione ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti I banchieri: "A un certo punto ci sara' rallentamento" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 ago - Molti banchieri della Federal Reserve hanno evidenziato i rischi di un'eccessiva stretta mo ...Ultime sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori riferite su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.