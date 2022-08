“Stavo riprendendo i contatti con la Svizzera”, poi è arrivato il via libera per il suicidio assistito di “Antonio” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il lungo lavoro dell’Associazione Luca Coscioni consentirà al cittadino marchigiano “Antonio” di far valere il suo diritto al fine vita procedendo con la pratica del suicidio assistito. Dopo una controversia durata un paio di anni, infatti, questa mattina l’ASUR (l’Azienda sanitaria unica regionale) delle Marche ha dato il via libera al farmaco e alla sua somministrazione nei confronti di quell’uomo rimasto tetraplegico dal 2014. Una situazione clinica non migliorabile e destinata a peggiorare sempre di più con il passare del tempo. Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la relazione: “Individuato il farmaco e i dosaggi risultano compatibili con gli scopi prefissati da Antonio”. https://t.co/yfwoERLp8D — Associazione Luca ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il lungo lavoro dell’Associazione Luca Coscioni consentirà al cittadino marchigiano “” di far valere il suo diritto al fine vita procedendo con la pratica del. Dopo una controversia durata un paio di anni, infatti, questa mattina l’ASUR (l’Azienda sanitaria unica regionale) delle Marche ha dato il viaal farmaco e alla sua somministrazione nei confronti di quell’uomo rimasto tetraplegico dal 2014. Una situazione clinica non migliorabile e destinata a peggiorare sempre di più con il passare del tempo. Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la relazione: “Individuato il farmaco e i dosaggi risultano compatibili con gli scopi prefissati da”. https://t.co/yfwoERLp8D — Associazione Luca ...

