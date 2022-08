Spara all’impazzata e ferisce un bimbo di 2 anni: quanto rischia la guardia giurata e perché l’ha fatto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Adesso le autorità dovranno chiarire quanto accaduto nella serata di Ferragosto nelle strade di Corte Franca, in provincia di Brescia, quando una guardia giurata fuori servizio ha cominciato a Sparare all’impazzata – senza un motivo apparente – a cartelli stradali, pali e muri, finché un colpo non ha raggiunto pure un bimbo di 18 mesi che giocava accanto a una finestra aperta nelle vicinanze e che si era affacciato richiamato dal rumore degli spari. L’accusa mossa dagli inquirenti è quella di lesioni colpose, reato punibile fino a due anni di carcere nel caso venisse confermata anche l’ipotesi di lesioni gravissime. Il punto su cui si sta concentrando il focus delle indagini è se quello della guardia giurata sia stato un gesto folle, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Adesso le autorità dovranno chiarireaccaduto nella serata di Ferragosto nelle strade di Corte Franca, in provincia di Brescia, quando unafuori servizio ha cominciato are– senza un motivo apparente – a cartelli stradali, pali e muri, finché un colpo non ha raggiunto pure undi 18 mesi che giocava accanto a una finestra aperta nelle vicinanze e che si era affacciato richiamato dal rumore degli spari. L’accusa mossa dagli inquirenti è quella di lesioni colpose, reato punibile fino a duedi carcere nel caso venisse confermata anche l’ipotesi di lesioni gravissime. Il punto su cui si sta concentrando il focus delle indagini è se quello dellasia stato un gesto folle, ...

