«Portare questa medaglia d'oro a casa è veramente entusiasmante, ma soprattutto fonte di ispirazione e fiducia» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto sognare l'Italia con i suoi due ori, concludendo la stagione sportiva con la proposta di matrimonio alla sua Nicole Daza sulla pista d'atletica di Manerba. Poi, però, Marcell Jacobs, il 27enne "uomo più veloce del mondo", era sparito dai radar a causa di problemi al ginocchio. Ma ora, dopo una stagione difficile, è tornato a una grande vittoria conquistando l'oro agli Europei di atletica di Monaco. Ha corso i 100 metri in 9.95, solo 15 centesimi sopra il tempo record della sua indimenticabile performance olimpica.

