Paco Alcácer | cambiamento radicale di scenario

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 17/08/2022 Agire alle 11:21 est Cadice e Valencia erano interessati a lui, ma il futuro diè lontano dalla Spagna L'ex del Barça potrebbe firmare da una squadra dell'Arabia Saudita Cadice e Valencia erano interessati a lui, ma Il futuro diè lontano dalla Spagna e anche per tornare in Bundesliga. Questo martedì il calciatore del Villarreal si è recato dal Barcellona a Dubai con i suoi agenti per cercare di chiudere la firma per una squadra dell'Arabia Sauditauna trattativa assolutamente segreta.