New York, operazione contro il gioco d’azzardo illegale: arrestati otto presunti mafiosi e un detective. “Gestivano il racket delle bische” (Di mercoledì 17 agosto 2022) otto presunti mafiosi e un poliziotto di Long Island (New York) sono stati arrestati ieri in un’operazione sul gioco d’azzardo. Secondo quanto riporta il New York Post citando i federali, in un insolito accordo i membri delle famiglie Bonanno e Genovese hanno lavorato insieme per gestire l’attività fuori dal bar Gran Caffe di Lynbrook a partire dal maggio 2012. Inoltre, le due famiglie della criminalità organizzata avrebbero anche gestito tavoli di poker illegali e slot machine nel Queens, a Valley Stream e West Babylon. Le accuse sono di racket, cospirazione per riciclaggio di denaro, gioco d’azzardo illegale e ostruzione alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)e un polizidi Long Island (New) sono statiieri in un’sul. Secondo quanto riporta il NewPost citando i federali, in un insolito accordo i membrifamiglie Bonanno e Genovese hanno lavorato insieme per gestire l’attività fuori dal bar Gran Caffe di Lynbrook a partire dal maggio 2012. Inoltre, le due famiglie della criminalità organizzata avrebbero anche gestito tavoli di poker illegali e slot machine nel Queens, a Valley Stream e West Babylon. Le accuse sono di, cospirazione per riciclaggio di denaro,e ostruzione alla ...

