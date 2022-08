Marcell Jacobs correrà la Finale della Diamond League? Non è in classifica | cosa dice il regolamento E le wild card…

(Di mercoledì 17 agosto 2022)si è laureato Campione d’Europa dei 100 metri. Il velocista lombardo ha trionfato da Campione Olimpico, imponendosi a Monaco con il tempo di 9.95 e mettendosi al collo una nuova medaglia d’oro. Nonostante la stagione caratterizzata dagli infortuni, l’azzurro ha saputo farsi forza ed è tornato in pista per vincere dopo la rinuncia forzata alla semidei Mondiali. Il Messia dell’atletica italiana ha giganteggiato nonostante una fasciatura al polpaccio e ha già lanciato il guanto di sfida per la staffetta: tra venerdì e domenica andrà a caccia di un nuovo titolo con i compagni4×100. Una volta finiti gli Europei, però, la stagione non sarà conclusa.ha annunciato che vuole disputare ancora un paio di meeting prima di sposarsi con la sua Nicole (il ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - chiaperego : RT @ItaliaTeam_it: ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 | @atle… - franconemarisa : RT @Coninews: Un altro capolavoro firmato Marcell Jacobs. ?? #ItaliaTeam #Munich2022 @crazylongjumper @atleticaitalia -

Lamont Marcelconquista a Monaco di Baviera la medaglia d'oro dei 100 metri maschili. Alla fine della gara il campione olimpico in carica ha portato il dito davanti alla bocca per zittire tutte le critiche e ...E' arrivata la prima medaglia d'oro agli Europei di atletica a Monaco di Baviera.è tornato, il velocista italiano ha dominato i 100 metri e l'infortunio è ormai alle spalle. Continua il programma delle gare, gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e sono ...E’ arrivata la prima medaglia d’oro agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Marcell Jacobs è tornato, il velocista italiano ha dominato i 100 metri e l’infortunio è ormai alle spalle. Continua i ...REGGIO EMILIA – Nella notte magica di Marcell Jacobs agli Europei di Berlino, anche la rubierese Zaynab Dosso si è messa in luce qualificandosi dapprima per la finale dei 100 metri piani e centrando, ...