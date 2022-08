Manchester United, serve una svolta: assalto a Casemiro del Real Madrid (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Manchester United sta attraversando una crisi nera. Oltre alla grana Cristiano Ronaldo – ancora tutta da risolvere – a gettare nello sconforto i tifosi dei Red Devils sono stati i risultati a dir poco deludenti ottenuti dalla squadra del neo tecnico ten Hag nelle prime due giornate di campionato, riuscito nell’ ‘impresa’ di ottenere la peggior partenza per lo United da quando è nata la Premier League: prima il 2-1 subito con il Brighton, poi i 4 gol incassati in 35? contro il Brentford. Un ruolino di marcia da incubo che ha fatto drizzare le antenne alla dirigenza del club, che adesso è a caccia di validi rinforzi sul calciomercato per provare a risollevare la situazione. Idea Casemiro ANSA Casemiro in azione con la maglia del Real Madrid A ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilsta attraversando una crisi nera. Oltre alla grana Cristiano Ronaldo – ancora tutta da risolvere – a gettare nello sconforto i tifosi dei Red Devils sono stati i risultati a dir poco deludenti ottenuti dalla squadra del neo tecnico ten Hag nelle prime due giornate di campionato, riuscito nell’ ‘impresa’ di ottenere la peggior partenza per loda quando è nata la Premier League: prima il 2-1 subito con il Brighton, poi i 4 gol incassati in 35? contro il Brentford. Un ruolino di marcia da incubo che ha fatto drizzare le antenne alla dirigenza del club, che adesso è a caccia di validi rinforzi sul calciomercato per provare a risollevare la situazione. IdeaANSAin azione con la maglia delA ...

