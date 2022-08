Ma chi ci darà il gas nei prossimi mesi? (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un Paese normale ci sarebbe da aspettarsi che l’argomento della prossima crisi energetica fosse al centro della campagna elettorale. Invece si parla di solo alleanze, terzo polo, fascismo e antifascismo In Germania i social network traboccano di preoccupati post degli utenti. Non si discute del cambiamento climatico o della possibile invasione di Taiwan e nemmeno della guerra in Ucraina, ma delle comunicazioni ricevute nelle scorse settimane dalle utility del gas. Un consumatore, per esempio, ha pubblicato la lettera che gli è stata spedita a luglio, con cui la società distributrice di metano lo informa che, in base ai consumi preventivati, dal primo di ottobre la sua bolletta passerà dagli abituali 210 euro a 1.157 euro. Una pensionata di 88 anni, che vive con un vitalizio di 1.300 euro al mese, su Facebook ha mostrato la lettera in cui le si annuncia che, invece di 170 euro al ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un Paese normale ci sarebbe da aspettarsi che l’argomento della prossima crisi energetica fosse al centro della campagna elettorale. Invece si parla di solo alleanze, terzo polo, fascismo e antifascismo In Germania i social network traboccano di preoccupati post degli utenti. Non si discute del cambiamento climatico o della possibile invasione di Taiwan e nemmeno della guerra in Ucraina, ma delle comunicazioni ricevute nelle scorse settimane dalle utility del gas. Un consumatore, per esempio, ha pubblicato la lettera che gli è stata spedita a luglio, con cui la società distributrice di metano lo informa che, in base ai consumi preventivati, dal primo di ottobre la sua bolletta passerà dagli abituali 210 euro a 1.157 euro. Una pensionata di 88 anni, che vive con un vitalizio di 1.300 euro al mese, su Facebook ha mostrato la lettera in cui le si annuncia che, invece di 170 euro al ...

