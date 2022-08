L’ultima ideona di Berlusconi sulla giustizia: “Con noi le assoluzioni saranno inappellabili” | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Quando governeremo noi le sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado non saranno assolutamente appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa, qualche volta, lasciare i veri colpevoli in libertà”, lo ha detto Silvio Berlusconi in un VIDEO pubblicato sui suoi profili social. Per il leader di Forza Italia, infatti, “il processo è già una pena che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli”. Un tema spinoso e sempre molto caldo quello della giustizia per il Cav, che insistendo sulle sue posizioni aveva detto a Il Giornale: “Per quanto la magistratura sia costituita in maggioranza da persone serie ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Quando governeremo noi le sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado nonassolutamente appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa, qualche volta, lasciare i veri colpevoli in libertà”, lo ha detto Silvioin unpubblicato sui suoi profili social. Per il leader di Forza Italia, infatti, “il processo è già una pena che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli”. Un tema spinoso e sempre molto caldo quello dellaper il Cav, che insistendo sulle sue posizioni aveva detto a Il Giornale: “Per quanto la magistratura sia costituita in maggioranza da persone serie ...

