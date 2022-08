LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA: vince Reusser davanti a Van Dijk! Vigilia 14ma (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro MASCHILE DI Ciclismo DEGLI Europei DALLE 17.30 15.26 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Il prossimo appuntamento con il Ciclismo su strada in questi Campionati Europei è fissato per le 17:30 con la cronometro maschile. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso e buon proseguimento di giornata! 15.24 In casa Italia la migliore è stata Alessia Vigilia, 14ma a 2’24” da Reusser. 20ma invece Arianna Fidanza a 2’55”. 15.20 Questa dunque la top ten finale: 1. Marlen Reusser (SUI) 30:59.90 2. Ellen VAN DIJK (NED) 31:05.67 +6” 3. Riejanne ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDEGLIDALLE 17.30 15.26 La nostrascritta termina qui. Il prossimo appuntamento con ilsu strada in questi Campionatiè fissato per le 17:30 con lamaschile. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso e buon proseguimento di giornata! 15.24 In casa Italia la migliore è stata Alessiaa 2’24” da. 20ma invece Arianna Fidanza a 2’55”. 15.20 Questa dunque la top ten finale: 1. Marlen(SUI) 30:59.90 2. Ellen VAN DIJK (NED) 31:05.67 +6” 3. Riejanne ...

