Liste Pd, solo scontenti: in Puglia esplode il caso donne, all’attacco capibastone e esclusi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Passata la buriana, al Nazareno sono tutti sul piede di guerra: territori, federazioni regionali. Ballano ancora i seggi per Ceccanti e il sottosegretario Amendola Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Passata la buriana, al Nazareno sono tutti sul piede di guerra: territori, federazioni regionali. Ballano ancora i seggi per Ceccanti e il sottosegretario Amendola

lucianonobili : Non è mio costume giudicare le liste di un altro partito. Ma non sono stupito dalle scelte che sono state fatte dal… - MatteoRichetti : Nessun commento sulle liste degli altri. La politica è confronto e battaglia quando si avanzano proposte e soluzion… - ricpuglisi : La fatwa di @peppeprovenzano contro me e @CarloStagnaro era solo un piccolo antipasto (accolta da Draghi e Garofoli… - AlbertoBagnai : @ItalexitMori Prima di bloccarti (prima del deposito delle liste parlare coi trombati porta jella!) ti ricordo che… - nexusSEI_6 : RT @Tiziana99296006: @mazzettam @matteorenzi @CarloCalenda Che scemenza...cominciate a infangare gli altri per coprirvi le spalle ? I voti… -