Le parole di Pippo Baudo su Piero Angela e la richiesta alla Rai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le parole di Pippo Baudo su Piero Angela sulle pagine dell'agenzia di stampa AdnKronos. Il conduttore Rai per eccellenza ha affidato le sue memorie ad AdnKronos e ha chiesto alla TV di Stato di fare qualcosa di concreto per onorare il divulgatore appena scomparso. "L'Italia deve molto a Piero Angela, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui", le parole di Pippo Baudo su Piero Angela. Ieri il funerale laico in Campidoglio, in cui ha risuonato il discorso commovente del figlio Alberto, suo erede nella vita e in televisione. "Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi ...

