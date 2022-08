Jeffrey Baby e Traffik in manette per una rapina ma non chiamateli artisti. Aggredito un nigeriano: “A morte il nero”. Cantano l’odio, ma alimentano il razzismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vorrebbero essere artisti e invece sono criminali (nemmeno troppo micro) e pure cretini. L’arresto dei due trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik (questi i nomi d’arte di Jordan Tinti e Gianmarco Fagà) è solo l’ultimo episodio della violenza che diventa marchio. Eroi di plastica di un esibizionismo amplificato dai social ma che è reale, tangibile e sta in una sottocultura che in questo Paese sembra non conoscere mai crisi. Bei curricula Secondo l’accusa i due hanno rapinato un cittadino nigeriano gridandogli in faccia “vogliamo ammazzarti perché sei nero”, nel sottopassaggio della stazione di Carnate, vicino a Monza. I due hanno rubato alla vittima lo zaino e la bicicletta, hanno poi gettato la refurtiva sui binari e sono aliti sul treno verso Monza, pronti per la loro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vorrebbero esseree invece sono criminali (nemmeno troppo micro) e pure cretini. L’arresto dei due trapper Jordan(questi i nomi d’arte di Jordan Tinti e Gianmarco Fagà) è solo l’ultimo episodio della violenza che diventa marchio. Eroi di plastica di un esibizionismo amplificato dai social ma che è reale, tangibile e sta in una sottocultura che in questo Paese sembra non conoscere mai crisi. Bei curricula Secondo l’accusa i due hannoto un cittadinogridandogli in faccia “vogliamo ammazzarti perché sei”, nel sottopassaggio della stazione di Carnate, vicino a Monza. I due hanno rubato alla vittima lo zaino e la bicicletta, hanno poi gettato la refurtiva sui binari e sono aliti sul treno verso Monza, pronti per la loro ...

fanpage : I due trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik hanno aggredito un uomo di ritorno dal lavoro perché immigrato. Dopo av… - fattoquotidiano : Quello di Jordan Jeffrey Baby e Traffik è solo l’ultimo episodio violento con protagonisti i giovani della scena tr… - LidiaBianchi1 : RT @P_M_1960: Urlano «ti ammazziamo perché sei nero» e lo rapinano. A Monza sono finiti in carcere i trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik… - margheritini : RT @LaNotiziaTweet: Jeffrey Baby e Traffik in manette per una rapina ma non chiamateli artisti. Aggredito un nigeriano: “A morte il nero”.… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Jeffrey Baby e Traffik in manette per una rapina ma non chiamateli artisti. Aggredito un nigeriano: “A morte il nero”.… -