(Di mercoledì 17 agosto 2022) Scambi di parole interessate, ma anche interessanti, che se analizzate lasciano intuire come Marcus si impegnerà ancor di più di quanto non lo stia già facendo per avere un peso determinante sulle scelte che struttureranno la formazionenel 2023. Dipenderà tutto da Wilson. Ormai Millener dice sempre di tutti che sono bravi, a condizione Source

rallyssimo : Gronholm continua a spingere per creare nuove occasioni tra i big per Jari. E intanto lui ha raccontato il primo ap… - motorionline : #WRC | Il manager di Jari Huttunen, Marcus Gronholm, ha illustrato le difficoltà di riuscire a rimettere il pilota… -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

ha archiviato il debutto sulla Ford Puma Rally1 di M - Sport , per la prima volta quindi con una vettura rallistica di questo livello e di tipo ibrido, con sensazioni contrastanti nella ...... costringendolo ad una riparazione che gli ha fatto perdere quasi 17 minuti, per poi giocarsi pure il servosterzo; e male pure per il debuttante sulla Puma Rally1, che stava difendendo ... Jari Huttunen piace a Ford M-Sport: part-time sulla Rally1 | RS rallyslalom…e oltre Non è solo la battaglia per la vittoria assoluta che entusiasma i fan all'Ardeca Ypres Rally. La battaglia nella categoria WRC2 sarà fantastica. Il campione in carica e attuale leader del WRC2 Open, A ...Ci sono voluti diversi anni prima che Jari Huttunen salisse su una vettura della massima categoria in un evento mondiale.