Inappellabilità delle sentenze di assoluzione? La legge che Berlusconi vorrebbe riproporre è stata già bocciata dalla Consulta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Corsi e ricorsi nella politicaana. Il leader di Forza Italia, che poco meno di un anno fa ha incassato un’in primo grado a Siena per uno degli stralci di Ruby, ritorna al passato quando parla didi. Un passo indietro fino al 2006 quando fu approvata laPecorella dal nome del relatore, Gaetano Pecorella, professore, nonché avvocato in tanti processi (nella foto processo Sme, 2003). Ma il 24 gennaio del 2007 i giudici dellaavevano dichiarato illegittimo l’articolo 1 della20 febbraio 2006 numero 46 nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro ledi proscioglimento e dell’articolo 10 ...