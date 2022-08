“Ho seri problemi mentali”: la confessione del giovane attore stupisce i fan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una confessione a cuore aperto da parte dell’apprezzato giovane attore, protagonista soprattutto di diversi film di successo Il prezzo del successo spesso non è positivo e gratificante come potrebbe sembrare. Fama, ricchezza, appeal. Ma anche tante turbe psicologiche che possono fuoriuscire per gestire il proprio personaggio pubblico. Molti attori o personaggi celebri del mondo dello L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unaa cuore aperto da parte dell’apprezzato, protagonista soprattutto di diversi film di successo Il prezzo del successo spesso non è positivo e gratificante come potrebbe sembrare. Fama, ricchezza, appeal. Ma anche tante turbe psicologiche che possono fuoriuscire per gestire il proprio personaggio pubblico. Molti attori o personaggi celebri del mondo dello L'articolo proviene da Inews24.it.

AngeloCiocca : Mentre i raccolti sono a rischio, nel pavese, così come in molte altre parti del nord Italia, e a sinistra i partit… - pio964 : @EnricoLetta @ZanAlessandro Problemi seri, vero Letta?? Caxxo ce ne frega se non si può più pagare il riscaldamento… - DottorLele : Letteralmente la bambina sta allo stadio e il massimo che dice è “arbitro pupazzo”, tutta sta gente scandalizzata h… - Ares581 : @spighissimo Tornando indietro di 50 anni dal 1996 si arriva al 1946. Mussolini era già, fortunatamente, morto e se… - viverefano : Lega: Monopattini? Slalom tra buche e disservizi. La giunta Seri pensi ai veri problemi della viabilità… -