Festeggiamenti in onore di Sant'Egidio Abate a Linguaglossa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ogni anno, a fine agosto, la Chiesa Madre di Linguaglossa, s'indora di luci e si colora di fiori. Attende lui, il patrono cittadino, "Sant'Egidio Abate". "Anche quest'anno, non volevamo far mancare ai tanti nostri devoti, uno degli appuntamenti ecclesiastici più importanti dell'anno: i solenni Festeggiamenti in onore di "Sant'Egidio Abate", a Linguaglossa, vissuta, come sempre, all'insegna della preghiera e devozione personale". Ha così affermato l'infaticabile, Gaetano Ragaglia, Presidente dell'Associazione "Commissione Festeggiamenti Sant'Egidio Abate", il "deus ex machina", della manifestazione. L'evento e il programma, saranno presentati, in Conferenza Stampa, GIOVEDI' 18 AGOSTO 2022, alle ore 11, ...

