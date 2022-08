Europei atletica Monaco 2022 giovedì 18 agosto: programma e italiani in gara (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutti gli italiani in gara giovedì 18 agosto agli Europei di Monaco 2022 di atletica leggera, in programma dal 15 al 21 agosto. Spazio alle ultime prove dell’eptathlon, ma anche alle finali di salto in alto maschile, martello maschile, salto in lungo femminile, 1500 metri maschili e 5000 femminili. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT italiani in gara giovedì 18 agosto 09.20 3000 siepi donne – Batterie: LAURA DALLA MONTA’, MARTINA MERLO 09.25 Eptathlon, salto in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutti gliin18aglididileggera, indal 15 al 21. Spazio alle ultime prove dell’eptathlon, ma anche alle finali di salto in alto maschile, martello maschile, salto in lungo femminile, 1500 metri maschili e 5000 femminili. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORTin1809.20 3000 siepi donne – Batterie: LAURA DALLA MONTA’, MARTINA MERLO 09.25 Eptathlon, salto in ...

